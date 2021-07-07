В Азербайджане пройдет финальный этап конкурса Yüksəliş

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 10-11 июля пройдет финальный этап конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Как передает в среду Trend, право на участие в финальном этапе получили 112 человек, успешно прошедших полуфинал конкурса.

Рабочая группа конкурса 24-27 июня организовала тренинги с участием профессиональных экспертов для подготовки к полуфиналам и финалам. Эксперты - профессиональные психологи с большим опытом работы в области оценки и специалисты по кадрам из ведущих государственных и частных организаций Азербайджана.

Как сообщил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев, полуфинальный и финальный этапы Yüksəliş проходят в формате «оценочной конференции»(assessment conference). Эта практика широко распространена в США, России и странах Европы и используется для оценки потенциала большого числа людей.

По его словам, этот формат был впервые применен в Азербайджане в рамках конкурса Yüksəliş.

Гаджиев выразил уверенность в том, что подобная методика придаст большой импульс развитию человеческих ресурсов в Азербайджане.

В финале конкурса эксперты оценят навыки участников по девяти направлениям (стратегическое мышление, управление производительностью, ориентированность на результат, умение работать в команде, коммуникации, управление изменениями, внедрение инноваций, навыки управления бюджетом и социальная ответственность). Оценка будет основана на представленных кейсах, которые базируются на современном мировом опыте и передовом формате и охватывают экономику, социальные, человеческие ресурсы и реконструкцию.

По окончании финального этапа будут объявлены около 20 победителей, каждый из которых получит грант в размере 20 тысяч манатов.

Цель конкурса Yüksəliş, учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года - выявление и поддержка перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрение современных подходов на фоне стремительно меняющихся условий в развитии управленческого механизма и создание резервной базы кадров.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)