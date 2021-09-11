В Азербайджане в эти выходные не будет работать общественный транспорт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня до 06:00 13 сентября в Азербайджане не будет работать общественный транспорт.

Как сообщает Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров работа общественного транспорта по субботам и воскресеньям на всей территории страны приостанавливается.

В связи с этим общественный транспорт в стране не будет работать с 00:00 11 сентября до 06:00 13 сентября.

Отметим, что в этот же период будут приостановлены пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене.