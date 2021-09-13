БАКУ /Trend/ - С 06:00 по бакинскому времени в Азербайджане восстановлена работа общественного транспорта, а также пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров работа общественного транспорта по субботам и воскресеньям на всей территории страны приостанавливается.

В связи с этим общественный транспорт в стране не работал с 00:00 11 сентября до 06:00 13 сентября.