В Азербайджане восстановлена работа общественного транспорта
БАКУ /Trend/ - С 06:00 по бакинскому времени в Азербайджане восстановлена работа общественного транспорта, а также пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене.
Как сообщает в понедельник Trend, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров работа общественного транспорта по субботам и воскресеньям на всей территории страны приостанавливается.
В связи с этим общественный транспорт в стране не работал с 00:00 11 сентября до 06:00 13 сентября.
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