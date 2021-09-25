В северных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди
БАКУ /Trend/ - В Губа-Гусарском регионе и на некоторых территориях северных районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.
Как прогнозируется, выпадение осадков начнется в период около 02.00 ночи, а наиболее интенсивный период продлится до 07.00 утра.
В реках Гусарчай, Гудйалчай, Велвелечай, Гараджа, Агчай, Джагаджугчай, Гарачай ожидаются кратковременные паводки и сели. Северо-восточный ветер местами будет усиливаться до 18-23 м/с.
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