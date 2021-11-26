Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у женщин

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин в возрастной категории 17-21 год, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли: Александра Эфраимоглоу (Греция, 66.200), Эшли МакДональд (США, 65.500 балла), Манон Моранкаис (Франция, 65.400 балла), Эви Миль (Бельгия, 65.000 балла), Деми Адамс (Великобритания, 64.900 балла), Мия Беван (Великобритания, 64.600 балла), Маэли Абади (Франция, 64.100 балла), Софья Богданова (Россия, 64.100 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)