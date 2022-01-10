Минобороны: Информация о якобы обстреле азербайджанской армией в направлении Гырмызы Базар - ложная
БАКУ /Trend/ - Распространяемая армянскими пользователями соцсетей информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в направлении Гырмызы Базар и поджоге автомобиля является ложной.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Отмечается, что азербайджанские подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Азербайджанская армия не обстреливала гражданское население и объекты, подчеркивается в сообщении.
"В настоящее время обстановка на этом направлении стабильная. Провокации такого рода противоположной стороны не соответствуют действительности", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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