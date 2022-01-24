Граждане, отправившиеся в Шушу, должны придерживаться рекомендаций по мерам безопасности - начальник полиции города

БАКУ /Trend/ - Граждане, отправившиеся в Шушу, должны соблюдать ряд правил, связанных с безопасностью.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в понедельник начальник полиции города Шуша полковник Самед Магеррамов.

"Как известно, город Шуша полностью очищен от мин. При этом не исключена вероятность, что в определенных местах будут замечены боеприпасы, и в этом случае нужно немедленно оповестить сотрудников полиции", - сказал Магеррамов.

Он также отметил, что запрещено проведение съемок на постах, где несут службу военнослужащие и сотрудники полиции.

Отметим, что сегодня в город Шуша прибыл первый пассажирский автобус из Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)