В Баку продолжаются соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает Trend.

Уже определились гимнасты, прошедшие во второй этап квалификации (полуфинал) в индивидуальной программе у мужчин.

Сейчас проходят квалификационные соревнования в индивидуальной программе у женщин. Затем состоится квалификация среди синхронных пар у мужчин и женщин.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте проходит 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку. На соревнованиях Азербайджан представляет член национальной сборной Сельджан Магсудова.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, принимают участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования проходят в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

По итогам двух дней соревнований определятся победители в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

Фото - Заур Мустафаев