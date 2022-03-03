На следующей неделе в Азербайджане будут проведены испытания вакцины TURKOVAC
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершены все приготовления для проведения третьей фазы испытания турецкой вакцины "TURKOVAC" от коронавируса.
Как сообщает Trend, об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Министр отметил, что испытания начнутся на следующей неделе.
"В этом плане нет проблем," - сказал Коджа.
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