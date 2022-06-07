Бакинская трасса - очень интересная, и я с нетерпением жду начала гонки - пилот команды Haas

БАКУ /Trend/ - Бакинская трасса - очень интересная, здесь есть как длинные прямые, так и медленные повороты, и я с нетерпением жду начала гонки.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу команды Haas, об этом сказал пилот команды Кевин Магнуссен.

"В некоторых местах трасса узкая и велик риск зацепить барьер, поэтому красные флаги здесь не редкость. Всё это даёт дополнительную возможность использовать альтернативную тактику пит-стопов", - сказал Кевин Магнуссен.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» состоится 10-12 июня. В соревнованиях примут участие 10 команд.

Для зрителей гонок предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.