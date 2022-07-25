Более 150 жителей освобожденных районов обеспечены работой на энергетических объектах «Азерэнержи» в Карабахе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - «Азерэнержи» помимо обеспечения энергией освобожденных от оккупации территорий, также осуществляет планомерную работу по заселению в соответствии со стратегией «большого возвращения» Президента Ильхама Алиева. Так, на сегодняшний день более 150 жителей районов, освобожденных от оккупации, обеспечены постоянной работой на 4 гидроэлектростанциях, 9 подстанциях и в Карабахском региональном цифровом центре управления, в общем на 14 энергообъектах, которые были построены и введены в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Следует отметить, что при подборе персонала учитывается выходцем какого района они являются. Они обеспечиваются работой соответственно по принадлежности к определенному району - выходцы из Кельбаджара в Кельбаджаре, выходцы из Агдама в Агдаме и т.д. Некоторые сотрудники «Азерэнержи» со своими семьями проживают в Шуше.

Также доводим до вашего сведения, что в охранной зоне некоторых подстанций, построенных и введенных в эксплуатацию «Азерэнержи», проведено озеленения и заложены фруктовые сады, а также созданы общежития для сотрудников. В том числе строятся общежития на территориях строящихся подстанций в Джабраиле и Лачине. «Азерэнержи» и впредь продолжит планомерную деятельность по обеспечению занятости карабахцев в соответствии со стратегией господина Президента «Большое возвращение».