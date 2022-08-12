Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается быстрыми темпами (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 километра, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, которая берет начало от магистральной автодороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, продолжается ускоренными темпами.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша строится с 4-6 полосами движения в соответствии с первой технической категорией. Так, первые 48 километров дороги состоят из шести полос движения, а 48-81,6 километры - из четырех полос движения. Ширина дорожного полотна составляет 29,5 и 21,5 метра соответственно.

На территории прокладываются 137 водоотводов, строятся 30 подземных переходов, семь автомобильных мостов, семь тоннелей - T1A (3 303 м), T1 (351,5 м), T2 (550 м), T3 (681,5 м), T4 (570 м), T5 (478,5 м) и T6 (526 м), а также девять виадуков.

Строительные работы по тоннелям Т4, Т5 и Т6 уже находятся на завершающем этапе. Так, завершены земляные работы, укладка бетона, прокладка дренажных и кабельных труб. В настоящее время выполняются работы по укладке асфальтобетонного покрытия внутри тоннелей, а также на входах и выходах.

В тоннелях T1, T2 и T3 также завершены земляные и бетонные работы. Продолжаются работы по прокладке кабельных труб, бетонированию и др.

В настоящее время строительные работы продолжаются по 8 из 9 виадуков, которые планируется построить по проекту. При строительстве трех виадуков впервые в Азербайджане выполняется бетонирование методом горизонтального скольжения опалубок. Работы по бетонированию уже завершены на виадуке, который построен на 79,7 километра дороги и имеет среднюю длину 380 метров (левая часть - 410 метров, правая часть - 350 метров). В настоящее время работы на виадуке в этом направлении находятся на завершающей стадии.

Продолжается строительство автомобильных мостов, подземных переходов, круглых водопропускных труб и прямоугольных монолитных труб. Общий процент выполнения работ по искусственным сооружениям объекта составляет более 70 процентов.

Также продолжается выполнение земляных работ вдоль дороги. Так, по проекту продолжаются работы по расширению дороги, строительству нового дорожного полотна, а также строительству дорожного фундамента с использованием песчано-гравийной смеси. На участках, где готово дорожное основание, начаты работы по асфальтированию.

Кроме того, выполняются работы по строительству дорожного узла на соединительном участке "Дороги Победы" с автомобильной дорогой Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Строительные работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" под контролем руководства Агентства.

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и играющей важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел, планируется завершить в 2024 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)