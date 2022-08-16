В Физули задержаны 10 граждан Шри-Ланки

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 12 августа около 22:00, в направлении пограничной заставы, расположенной вблизи села Беюк Бехменли Физулинского района, пограничным отрядом “Горадиз” были задержаны 10 граждан Шри-Ланки.

Об этом Trend сообщили во вторник в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

В ходе предварительного расследования было установлено, что задержанные лица 25 и 29 июля официально прибыли на территорию страны как туристы, затем в сопровождении гражданина Ирана по имени Алирза они намеревались, нарушив государственную границу, перейти на территорию Ирана, а оттуда через Турцию в одну из европейских стран.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и закрытию канала нелегальной миграции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)