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На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)

Общество Материалы 24 октября 2022 14:54 (UTC +04:00)
На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На территории одного из жилых массивов под названием "Станция Сумгайыт" обнаружены пещеры, в связи с чем распространилась информация в социальных сетях.

Как сообщил в понедельник Trend пресс-секретарь Госслужбы по сохранению, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнли, на этой территории Шабранским региональным Управлением Госслужбы проводятся соответствующие работы.

Он отметил, что по полученным данным, помимо пещер, найдены и остатки караван-сарая.

"В целом на этой территории необходимы комплексные исследования. В ближайшее время планируется провести совместный осмотр территории с археологами", - отметил Гусейнли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)
На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)
На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)
На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)
На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)
На территории жилмассива "Станция Сумгайыт" обнаружены древние пещеры (ФОТО)
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