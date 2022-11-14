В Азербайджане обнародованы итоги экзамена в связи с должностями госслужбы

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты тестового экзамена, проведенного 13 ноября в связи с административными должностями государственной службы (группа ВВ), сообщили Trend в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что итоги экзамена размещены на сайте ГЭЦ.

Участники экзамена также могут ознакомиться со своими результатами, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи.

В экзамене приняли участие 173 кандидата.

Лицам, успешно прошедшим тестирование, выдается сертификат в соответствии с должностями госслужбы, который действителен в течение пяти лет.

15-17 ноября с 14:00 до 17:00 в ГЭЦ будет работать апелляционная комиссия в связи с результатами экзамена, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)