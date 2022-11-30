Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с начальником Бюро Национальной гвардии США

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником Бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелем Хокансоном, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества в рамках «Программы партнерства со штатом», а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

(Перевод: Фидан Мустафаева)