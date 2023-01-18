В Джебраильском районе продолжаются мероприятия по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На участке под названием "Лес дружбы" в созданном в Джебраильском районе по совместной инициативе Азербайджана и Турции Комплексе "Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства, "Умный питомник" и "Лес дружбы", в том числе на окружающих склонах, с конца прошлого года ведутся мероприятия по посадке деревьев.

Как сообщил в среду Trend представитель Службы развития лесного хозяйства Азербайджана Джаббар Гарибов, сегодня с участием сотрудников Регионального центра лесного хозяйства на площади около 4 гектаров на террасах было посажено 3 200 саженцев различных видов деревьев.

"В рамках проекта, осуществляемого совместно Службой развития лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Главным управлением лесного хозяйства министерства сельского и лесного хозяйства Турции, на сегодня на площади более 48 гектаров посажено около 44 тысяч саженцев различных видов деревьев", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)