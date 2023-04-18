БАКУ /Trend/ - В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года установлены три рекорда.

Как сообщает во вторник Trend, на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года достигнут самый высокий уровень продаж билетов по сравнению с предыдущими годами проведения гонок в стране.

Второй рекорд связан с тем, что в этом году по сравнению с предыдущими годами в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который пройдет с 28 по 30 апреля, впервые страну посетят болельщики гонок из более чем 100 стран. Это самый высокий показатель за всю историю бакинских соревнований, который говорит о большом интересе и внимании к Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Третий рекорд связан с наиболее высоким по сравнению с предыдущими годами числом иностранных болельщиков, прибывающих в Азербайджан посмотреть соревнования "Формулы 1". В результате большого интереса болельщиков полностью распроданы билеты на трибуны "Сахиль", "Абшерон" в секторе "B", трибуны "Филармония", "Мугам" и "Бульвар". С реализацией билетов на эти трибуны распродано 90 процентов билетов. Билеты на гонку Формулы-1, которую наша столица будет проводить в седьмой раз, распродаются быстро, и уже осталось мало свободных мест.