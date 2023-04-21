Кубок мира в Баку: Зохра Агамирова вышла в финал в программе упражнений с мячом

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская грация Зохра Агамирова вышла в финал Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в программе упражнений с мячом, сообщает в пятницу Trend.

Результат выступления Зохры Агамировой в квалификации данной программы составил 32.000 балла, она заняла четвертую позицию, что позволило ей выйти в финал.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.