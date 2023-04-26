Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил главу азербайджанского военно-медицинского персонала, командированного в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Как сообщили в среду Trend в минобороны Азербайджана, на церемонии, состоявшейся в Национальном конгресс-центре Бештепе в Анкаре, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган наградил полковника медицинской службы Ниямеддина Агамалыева медалью "За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой".

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