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Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)

Общество Материалы 26 апреля 2023 12:56 (UTC +04:00)
Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил главу азербайджанского военно-медицинского персонала, командированного в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

Как сообщили в среду Trend в минобороны Азербайджана, на церемонии, состоявшейся в Национальном конгресс-центре Бештепе в Анкаре, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган наградил полковника медицинской службы Ниямеддина Агамалыева медалью "За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой".

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Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)
Президент Турции наградил азербайджанского военнослужащего (ФОТО)
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