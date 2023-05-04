Сияй, как звезда – подготовлен ознакомительный видеоролик 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет одно из самых ожидаемых соревнований года - 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Континентальный чемпионат, в котором примут участие звезды художественной гимнастики из 38 стран, пройдет под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда).

Со стороны местного организационного комитета подготовлен ознакомительный видеоролик чемпионата Европы в Баку.

Отметим, что в ознакомительном видеоролике задействованы члены сеньорской команды Азербайджана в групповых упражнениях - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.