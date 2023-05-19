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В Азербайджане лица с непедагогическими специальностями смогут работать учителями

Общество Материалы 19 мая 2023 12:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане лица с непедагогическими специальностями смогут работать учителями

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, имеющие непедагогические специальности, смогут участвовать в конкурсе по трудоустройству учителей

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, в соответствии с изменением в "Порядок занятия педагогической деятельностью" определен перечень этих специальностей по уровню бакалавриата высшего образования. Он будет опубликован министерством науки и образования.

Специалисты с высшим образованием, не имеющие педагогического образования, которые могут участвовать в конкурсе, будут привлечены к соответствующим курсам после приема на работу.

Напомним, что в прошлом году в соответствии с постановлением Кабинета министров были внесены изменения в "Порядок занятия педагогической деятельностью".

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