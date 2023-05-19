В Азербайджане лица с непедагогическими специальностями смогут работать учителями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, имеющие непедагогические специальности, смогут участвовать в конкурсе по трудоустройству учителей

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, в соответствии с изменением в "Порядок занятия педагогической деятельностью" определен перечень этих специальностей по уровню бакалавриата высшего образования. Он будет опубликован министерством науки и образования.

Специалисты с высшим образованием, не имеющие педагогического образования, которые могут участвовать в конкурсе, будут привлечены к соответствующим курсам после приема на работу.

Напомним, что в прошлом году в соответствии с постановлением Кабинета министров были внесены изменения в "Порядок занятия педагогической деятельностью".