Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северный ветер сменится днем южным.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 24-29° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем - 13-18° тепла.