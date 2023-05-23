В Физули найдены останки, предположительно, двух человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На территории села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.

"Когда саперы, работники прокуратуры, и те, кто занимается ремонтно-строительными работами, находят останки, наши сотрудники проводят их изъятие для проведения экспертиз с целью их идентификации, выяснения их принадлежности людям, пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны, либо погибшим в последующий период. В целом имеются останки, принадлежащие примерно 300-400 людям, пока сложно установить их точное число, в том числе это останки из могил неизвестных шехидов", - сказал Гасанов.

Он отметил, что недавно в Физулинском районе вновь были проведены поисковые работы, они проводились до 16 мая, и в районе села Ашагы Сеидахмедли были найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

Отметим, что в Баку проходит первая международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения". Конференция организована совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Институтом археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).