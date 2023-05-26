Около 70% взрывов мин произошло за пределами бывшей линии соприкосновения войск - Самир Поладов

БАКУ /Trend/ - Около 70 процентов взрывов мин произошло за пределами бывшей линии соприкосновения войск.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов на международной конференции "Борьба с минами - путь к Целям устойчивого развития" в Баку.

Он отметил, что для проведения работ по строительству эти территории, в первую очередь, должны быть очищены от мин.

"Там обнаруживаются кассетные боеприпасы, противопехотные и противотанковые мины, неразорвавшиеся боеприпасы. Самые распространенные - это пластиковые мины производства Армении", - сказал Поладов.

Он добавил, что цель Агентства Азербайджана по разминированию - увеличить площадь расчищаемых от мин территорий до 50 тысяч гектаров в год.