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В Азербайджане обсуждается создание альтернативного общественного транспорта

Общество Материалы 16 июня 2023 14:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане обсуждается создание альтернативного общественного транспорта

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Обсуждается создание альтернативного общественного транспорта.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рахман Гумметов.

Он отметил, что общественный транспорт во многих случаях субсидируется государством, так как это не прибыльная отрасль.

"Сегодня ведутся обсуждения по расширению общественного транспорта, применению скоростных поездов, альтернативного общественного транспорта", - добавил Гумметов.

Он также добавил, что основной целью изменений в закон "Об автомобильном транспорте" является защита прав граждан.

"Идеи о создании единой службы такси не содержатся ни в этом законопроекте, ни в деятельности министерства", - подчеркнул Гумметов.

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