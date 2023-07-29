Госагентство жилищного строительства Азербайджана начало очередную продажу льготных квартир

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана начало очередную продажу льготных квартир в Баку (Ясамал, Говсан) и Гяндже.

Как сообщает в субботу Trend, продажа в общей сложности 1 189 квартир (в Баку - 946, в Гяндже - 243) началась в 11:00 29 июля 2023 года и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.

436 квартир расположены по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога "6" (Ясамальский жилой комплекс), 510 квартир - город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, 8-й км шоссе аэропорт-Зыг, "10L" (Говсанский жилой комплекс) и 243 квартиры - город Гянджа, улица Азербайджан байрагы (Гянджинский жилой комплекс).

В соответствии с "Порядком приобретения гражданами на льготных условиях квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики", выбор квартир в порядке ожидания начнется в 11:00 3 августа 2023 года и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджанской Республики № 1113 от 16 ноября 2016 года приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется через портал “Электронное правительство” (www.e-gov.az) в электронном виде с помощью системы ”Льготное жилье".