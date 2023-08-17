БАКУ /Trend/ - В Азербайджане распущены еще две политические партии - Национальное единство и партия "Горгуд".

Как сообщает в четверг Trend, данное решение было принято вчера министерством юстиции Азербайджана.

Согласно данным министерства, было принято решение о ликвидации партии Национального единства Азербайджана. В связи с этим были представлены соответствующие документы в министерство юстиции. 15 августа 2023 года информация о ликвидации партии была внесена в государственный реестр некоммерческих организаций.

Было отмечено, что также было принято решение и о ликвидации партии "Горгуд". Соответствующие документы в министерство юстиции уже представлены.

Кроме того, в августе министерство юстиции приняло решение о ликвидации еще 11 партий: Либерально-демократическая партия Азербайджана, Национальная демократическая партия Азербайджана, Партия национальной государственности Азербайджана, партия "Йени йол", Независимая народная партия, Партия национального единства, Партия социального благосостояния Азербайджана, Национал-демократическая партия Азербайджана, партия "Альянс во имя Азербайджана", Партия единства, Партия эволюции Азербайджана.

Все перечисленные партии приняли решение о роспуске.