Гуманитарные операции на территории временной дислокации миротворцев в ведении исключительно Азербайджанского Общества Красного полумесяца - заявление

БАКУ /Trend/ - Вопрос гуманитарных операций на территории временной дислокации российских миротворцев в Карабахе находится в ведении исключительно Азербайджанского Общества Красного полумесяца.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ответе Азербайджанского Общества Красного полумесяца Армянскому Обществу Красного креста.

"В соответствии со статьями 5.1, 5.3 и 5.4 Севильского соглашения мы подтверждаем, что исходя из оперативных планов и возможностей Международного Движения Красного креста и Красного полумесяца, центральную роль в создании и реализации коллективного ответа Движения играет Общество Красного Полумесяца Азербайджана. Согласно Соглашению, Международный Комитет Красного креста не имеет исключительных прав в пределах Азербайджанской Республики. Вопрос проведения гуманитарных операций в районе временного пребывания российских миротворцев не находится в компетенции МККК. Эти операции находятся в ведении Общества Красного полумесяца Азербайджана и должны проводятся в координации с ним.

В рамках нашей гуманитарной миссии мы последовательно участвуем в дискуссиях и консультациях с нашими партнерами, а именно с региональными и местными представительствами Международного Комитета Красного креста и Международной Федерации Красного креста и Красного полумесяца.

Общество Красного полумесяца Азербайджана еще раз заявляет, что в отличие от Общества Красного креста Армении, мы не участвуем в политике и политических процессах. Мы поддерживаем принципы, заложенные в нашем Уставе, и сохраняем приверженность международным гуманитарным ценностям. Мы придерживаемся азербайджанского законодательства, принципов Международного Движения Красного креста и Красного полумесяца, а также в соответствии с Севильским соглашением выражаем готовность оперативно доставить любую гуманитарную помощь жителям Карабахской экономической зоны по маршруту Агдам- Ханкенди. Общество Красного полумесяца Азербайджана ещё раз подчеркивает свою непоколебимую приверженность фундаментальным принципам и гуманитарным ценностям Международного Движения Красного креста и Красного полумесяца", - говорится в заявлении.