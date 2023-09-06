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Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в деятельности Агентства аграрных услуг

Общество Материалы 6 сентября 2023 14:23 (UTC +04:00)
Счетная палата Азербайджана выявила недочеты в деятельности Агентства аграрных услуг

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в управлении государственным имуществом в Агентстве аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства.

Об этом говорится в отчете по результатам аудита Счетной палаты, сообщает в среду Trend.

Отмечается, что несмотря на то, что с последних месяцев 2021 года районные (городские) ветеринарные управления, подведомственные Агентству аграрных услуг, были объединены в Центр здоровья животных и ветеринарных услуг этого агентства, на начало 2021 года не была обеспечена передача оставшихся на балансе активов на сумму 17,7 миллиона манатов, а также соответствующего имущества стоимостью 1,9 миллиона манатов до конца срока проведения аудита.

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