Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Движение на автодороге Исмайыллы-Лахыдж полностью восстановлено

Общество Материалы 8 сентября 2023 15:22 (UTC +04:00)
Движение на автодороге Исмайыллы-Лахыдж полностью восстановлено

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Полностью восстановлено движение на автомобильной дороге Исмайыллы-Лахыдж.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что устранены проблемы, возникшие на части автомобильной дороги Исмайыллы-Лахыдж (на участках 15,8, 17,2 и 18,6 км) из-за селевых потоков, вызванных интенсивными осадками.

"На территорию немедленно были привлечены специальная техника и сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В результате проведения неотложных работ движение автотранспортных средств на указанной дороге полностью восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости