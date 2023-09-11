Движение на 17,2 км автодороги Исмайыллы-Лахыдж восстановлено

БАКУ/Trend/- Движение на участке (17,2 км) автомобильной дороги Исмайыллы-Лахыдж, оказавшийся под завалом в результате интенсивных дождей, восстановлено.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога находится под контролем, на указанном участке продолжаются работы по очистке от обломков скал.

Напомним, что селевые потоки, вызванные интенсивными осадками в ночные и утренние часы 8 сентября, создали проблемы для безопасного движения транспортных средств на некоторых участках автомобильной дороги Исмайыллы-Лахыдж (на 15,8, 17,2 и 18,6 км).