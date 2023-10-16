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В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 16 октября 2023 12:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Автомобильная федерация Азербайджана, Autolux Azerbaijan и журнал "Nargis" организовали автопробег внедорожников марки "Land Rover Defender" по маршруту Баку-Шамахы-Исмайыллы.

Как сообщает в понедельник Trend, пробег стартовал от Центра Гейдара Алиева и завершился организацией ряда программ в Шамахинском и Исмайыллинском районах.

В рамках пробега, в Шамахинском районе детям шехидов и ветеранов Отечественной войны были вручены велосипеды и различные подарки.

А в Исмайыллинском районе была организована развлекательная программа, и каждому участнику от имени организаторов были вручены сертификаты.

В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане состоялся автопробег внедорожников Defender (ФОТО/ВИДЕО)
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