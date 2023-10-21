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В ходе тренировок к совместным тактическим учениям спецназ Азербайджана и Турции демонстрируют высокий профессионализм (ВИДЕО)

Общество Материалы 21 октября 2023 12:05 (UTC +04:00)
В ходе тренировок к совместным тактическим учениям спецназ Азербайджана и Турции демонстрируют высокий профессионализм (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В ходе тренировок к предстоящим в Азербайджане совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023" спецназ Азербайджана и Турции демонстрируют высокий профессионализм.

Об этом в субботу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На очередных тренировках к совместным учениям поднятые по тревоге спецназовцы в соответствии с задачей выполнили различные действия, используя защитные свойства местности и средства маскировки.

Преодолевая препятствия, которые могут возникнуть на поле боя, группа в соответствии с планом совершила внезапный налет на пункт дислокации условного противника. Были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи, обезврежена живая сила противника.

Тренировки к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023" продолжаются.

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