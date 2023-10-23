БАКУ /Trend/ - В Восточно-Зангезурском экономическом районе имеется около 3 млн тонн строительных отходов.

Об этом сказал журналистам руководитель рабочей группы по вопросам экологии, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, передает в понедельник Trend.

Он отметил, что благодаря использованию в качестве сырья строительных отходов снижается необходимость использования других сырьевых ресурсов.

"Это также поможет частично решить вопрос управления отходами, который может возникнуть в будущем. Эти материалы можно использовать в качестве сырья, подвергая их определенной переработке", - сказал Керимов.

Отметим, что сегодня в городе Лачин состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.