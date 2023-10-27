Прошло три года с террора, совершенного Арменией в селе Гараюсифли в Барде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Прошло три года с того дня, как Бардинский район в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает в пятницу Trend, 27 октября 2020 года противник в очередной раз предательски и жестоко обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли в Барде, расположенное за пределами прифронтовой зоны.

В результате шехидами стали мирные жители - Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмайлов Эхтирам Халил оглу, Искендерова Айсу Ровшан гызы и Алиева Алмаз Салах гызы (2013 года рождения), еще 13 человек получили ранения.

Ракетный обстрел противника полностью разрушил несколько жилых домов и нанес значительный ущерб жителям села.

Отметим, что во время Второй Карабахской войны Бардинский район и центр города 3 раза (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским обстрелам ВС Армении. В результате 29 человек стали шехидами, 112 получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в районе, был нанесен значительный ущерб.

По данному факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство организованное преступным сообществом), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство с намерением возбуждения национальной, расовой, религиозной вражды или ненависти), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Проведение предварительного расследования было возложено на Следственное управление прокуратуры.