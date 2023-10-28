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Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 28 октября 2023 11:07 (UTC +04:00)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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ИСМАЙЫЛЛЫ/Trend/ – Озеро Гаранохур на территории Исмайыллинского района в последние годы стало одним из излюбленных мест для экотуристов.

Это неудивительно, ведь озеро находится на высоте 1 520 метров над уровнем моря посреди густых лесов, и поражает своей красотой в любое время года.

Оно расположено на территории национального парка "Шахдаг" (в 8 километрах к северо-востоку от Исмайыллы). Ответы на вопрос о том, как добраться до одной из жемчужин природы Азербайджана, можно получить, перейдя по ссылке.

Trend представляет читателям осенние снимки озера Гаранохур.

Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
Осень на удивительном озере Гаранохур (ФОТО/ВИДЕО)
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