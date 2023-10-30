Назван объем планируемых средств на лечение онкобольных в Азербайджане на 2024 год

БАКУ /Trend/ – Назван объем средств, которые планируется выделить на лечение онкологических больных в Азербайджане на 2024 год.

Как сообщает в понедельник Trend, в проекте государственного бюджета на 2024 год отмечается, что в целях лечения людей, страдающих онкологическими заболеваниями, удовлетворения их потребности в лекарственных препаратах, проведения обследований, реабилитации, а также укрепления материально-технической базы в этой области запланировано выделение Национальному онкологическому центру и Онкологической клинике Азербайджанского медицинского университета 50,1 миллиона манатов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000,0 тысячи манатов, расходы - 36 763 000,0 тысячи манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895,0 тысяч манатов, местные доходы - 773 105,0 тысяч манатов, централизованные расходы - 35 980 547,0 тысяч манатов, местные расходы - 35 980 782 453,0 тысячи манатов).

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