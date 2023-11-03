Перед Азербайджаном возникли новые вызовы - Зияфет Аскеров

БАКУ/Trend/ – После антитеррористических мероприятий локального характера проведенных ВС Азербайджана в сентябре 2023-го года в Карабахе, перед Азербайджаном возникли новые вызовы.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

"Эти вызовы также охватывают область обороны и безопасности. В государственном бюджете на следующий год были учтены средства, связанные с полным укомплектованием личного состава в органах обороны и правоохранительных органах, дальнейшим совершенствованием соответствующего технического обеспечения этих органов, организацией соответствующих служб органов обороны и охраны на освобожденных территориях", - сказал З.Аскеров.

Он также подчеркнул, что государственный бюджет Азербайджана в этом году обсуждается в период, когда Азербайджан пережил исторические события, что является особой гордостью.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

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