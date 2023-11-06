В городе Зангилан строятся 4 жилых квартала

БАКУ /Trend/ - В Зангилане интенсивными темпами реализуется ряд проектов, фундамент которых был заложен главой азербайджанского государства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Госкомитет назвал проекты, строительство которых продолжается, среди которых: 4 жилых квартала, в которых будут проживать 630 семей; полная средняя школа на 960 мест; детский сад на 160 мест; Центральная районная больница на 91 койку; административное здание; Комплекс музеев оккупации и Победы.

Отметим, что город Зангилан, оккупированный Арменией 30 лет назад и полностью разграбленный, был освобожден от оккупации в 2020 году, и сегодня в нем идут работы по восстановлению и строительству. В соответствии с поручением главы азербайджанского государства, в целях обеспечения планового и системного развития города с учетом ведущих принципов глобального градостроительства, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре был разработан генеральный план города, согласованный с соответствующими государственными органами и утвержденный постановлением Кабинета министров от 30 октября 2023 года. Для разработки генерального плана Зангилана Государственный комитет по градостроительству и архитектуре привлек к сотрудничеству международную градостроительную организацию – швейцарскую компанию "sa_partners" и Бакинский государственный проектный институт.

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