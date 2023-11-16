Клинический медицинский центр распространил информацию в связи с ДТП с участием завотделением

БАКУ /Trend/ - Клинический медицинский центр (КМЦ) распространил информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием заведующего токсикологическим отделением данного центра Азера Максудова.

Как сообщает в четверг Trend, 15 ноября около 23 часов на территории Сабунчинского района Баку житель столицы Азер Спартак оглу Максудов сбил на автомобиле марки "Mercedes-Benz" пешехода.

"Авария произошла из-за того, что Ариф Аджалоглу (1956 года рождения) внезапно появился перед автомобилем на участке скоростной автомагистрали, не предназначенном для пешеходов.

Сразу после инцидента А.Максудов доставил А.Аджалоглу в Центральную больницу Сабунчинского района. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. В результате следственных действий А.Максудова обследовали в наркологическом диспансере, чтобы выяснить, употреблял ли он алкоголь и наркотики. Выяснилось, что в момент ДТП он был трезв", - сообщили в центре.

Отметим, что в Управлении государственной дорожной полиции Баку сообщили, что инцидент произошел 15 ноября в 23:30 возле Олимпийского стадиона. Житель Баку Максудов Азер Спартак оглу на автомобиле марки "Mercedes-Benz" с государственными регистрационными знаками 90-DR-808, которым он управлял по доверенности, во время следования в направлении поселка Шаган сбил переходившего дорогу 67-летнего Аджалоглу Арифа Микаил оглу, уроженца Болнисского района Республики Грузия и зарегистрированного в Наримановском районе. От полученных травм пострадавший скончался в Городской клинической больнице № 3, куда его доставили после ДТП.

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