В 2023 году в Азербайджане выявлены 8 человек, подозревающихся в связях с иностранными спецслужбами

БАКУ /Trend/ - В этом году выявлены восемь человек, подозреваемых в контакте с иностранными спецслужбами с целью разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было отмечено на совещании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана по итогам служебно-боевой деятельности в 2023 году.

Было отмечено, что в рамках борьбы с терроризмом было осуществлено задержание семи человек, воевавших за рубежом, обезврежены организованные преступные группировки (три - занимающиеся контрабандой, пять - незаконной миграцией и 21 - незаконным оборотом наркотиков).

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