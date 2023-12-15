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В Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется открытие школ - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 15 декабря 2023 11:05 (UTC +04:00)
В Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре планируется открытие школ - Эмин Амруллаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В следующем учебном году планируется ввести в эксплуатацию школы в Агдаме, Джебраиле и Кяльбаджаре.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на XVI съезде учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.

Он отметил, что в школах, функционирующих в Шуше, Физули, Зангилане, Лачине, селах Талыш и Суговушан Тертерского района (в общей сложности в семи учебных заведениях) обучаются 550 учеников и работают 84 педагога.

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