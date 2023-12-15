На военном складе на освобожденных землях Азербайджана обнаружены инженерные боеприпасы кустарного производства (ВИДЕО)

АГДЕРЕ /Trend/ - На одном из складов инженерных боеприпасов, использовавшихся армянами и выявленном в Карабахе, были обнаружены в большом количестве инженерные боеприпасы кустарного производства, а также произведенные в плановом порядке.

Об этом в пятницу сообщил Trend начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов.

"Артиллерийские снаряды "оснащенные" кустарным способом различными приспособлениями устанавливались на территориях для распространения осколков на большей площади и массового поражения личного состава", - добавил А.Керимов.