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На военном складе на освобожденных землях Азербайджана обнаружены инженерные боеприпасы кустарного производства (ВИДЕО)

Общество Материалы 15 декабря 2023 17:05 (UTC +04:00)
На военном складе на освобожденных землях Азербайджана обнаружены инженерные боеприпасы кустарного производства (ВИДЕО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДЕРЕ /Trend/ - На одном из складов инженерных боеприпасов, использовавшихся армянами и выявленном в Карабахе, были обнаружены в большом количестве инженерные боеприпасы кустарного производства, а также произведенные в плановом порядке.

Об этом в пятницу сообщил Trend начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов.

"Артиллерийские снаряды "оснащенные" кустарным способом различными приспособлениями устанавливались на территориях для распространения осколков на большей площади и массового поражения личного состава", - добавил А.Керимов.

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