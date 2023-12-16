Кадры спасения руководства ПФЛ Азербайджана в ДТП в Агдаме (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Агдаме произошло тяжелое дорожно транспортное происшествие, в результате которого микроавтобус врезался в препятствие.

По информации полученной в субботу Trend, среди пострадавших в ДТП в Агдаме были члены руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана. Эльхан Самедов – президент ПФЛ, Аслан Шахгяльдиев – вице-президент ПФЛ.

Ситуация с пострадавшими в ДТП в микроавтобусе следующая:

Житель города Баку Самедов Эльхан Закир оглы (14.01.1974) - большой открытый перелом трети верхней части правой голени со смещением, внутрисуставный перелом правого локтевого сустава;

Житель Баку Абдуллаев Санан Мастали оглы (24.06.1984) - ушиб обеих ступней;

Житель Баку Шахгяльдиев Аслан Ядигар оглы (31.08.1981) - компрессионный перелом позвонка L1;

Житель Баку Гафарлы Расим Мамедрасул оглы (20.06.1982) - ушиб правого коленного сустава;

Житель Баку Аббасов Эльгиз Рафиг оглы (26.04.1990) - ушиб в области правого колена;

Житель Баку Гаджимагеррамов Заур Тахир оглы (16.06.1981) - тупая травма носа.

Напомним, в МЧС поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района. В связи с этим по вызову были привлечены спасательные силы карабахского регионального центра МЧС.

В ходе оценки операционных условий установлено, что микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека.

В результате проведенных спасательных мероприятий 3 человека были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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