Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал золотую медаль в квалификационном раунде по тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов на турнире "Большого шлема", проходящем в китайском Уси.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной олимпийского комитета.

Сообщается, что Гашим Магомедов стал первым азербайджанским тхэквондистом, завоевавшим золотую медаль на турнире "Большого шлема". Он получил лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024».

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала 9-ю лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024».