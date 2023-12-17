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Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)

Общество Материалы 17 декабря 2023 20:52 (UTC +04:00)
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал золотую медаль в квалификационном раунде по тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов на турнире "Большого шлема", проходящем в китайском Уси.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной олимпийского комитета.

Сообщается, что Гашим Магомедов стал первым азербайджанским тхэквондистом, завоевавшим золотую медаль на турнире "Большого шлема". Он получил лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024».

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала 9-ю лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024».

Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на "Париж-2024" (ФОТО)
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