Отправляемся в Ханкенди с большой гордостью - Гурбан Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился мыслями о предстоящем матче в рамках 1/8 финала Кубка Азербайджана, который состоится на городском стадионе Ханкенди.

Как сообщает в среду Trend, в интервью местному телевидению он отметил, что команда гордится тем, что матч пройдет в Ханкенди.

"Мы едем в Ханкенди с большой гордостью. Еще раз хочу поблагодарить нашего Президента и армию за то, что освободили наши земли от оккупации", - сказал Гурбанов.

Он также прокомментировал возможность проведения в Ханкенди в будущем еврокубковых матчей.

"Очень бы хотелось этого. Но это планы на будущее, так как нужна соответствующая подготовка, должны быть соблюдены все необходимые стандарты", - добавил Гурбанов.

Отметим, что матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу "Карабах" - MOİK начнется 21 декабря в 14:00 на городском стадионе Ханкенди.

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