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Стартуют региональные форумы национального форума НПО Азербайджана

Общество Материалы 25 декабря 2023 09:16 (UTC +04:00)
Стартуют региональные форумы национального форума НПО Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня стартуют региональные форумы национального форума неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, первое подобное мероприятие состоится сегодня в городе Лянкяран.

На форуме соберутся представители неправительственных организаций данного региона. Президент национального форума НПО Рауф Зейни отметил, что основная цель региональных форумов - на месте оценить потребности и ситуацию в регионах.

Отметим, что региональные форумы национального форума неправительственных организаций (НПО) Азербайджана продлятся до 8 января. Региональные форумы планируется продолжить 26 декабря в Губе, 27 декабря в Шеки, 29 декабря в Гяндже и 8 января 2024 года в Нахчыване.

10 января национальный форум НПО Азербайджана проведет в Баку общереспубликанский форум.

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