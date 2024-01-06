Госагентство по туризму прокомментировало информацию о тендере касательно презентации Западно-азербайджанской кухни

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана, заявляет, что информация, распространяемая в социальных сетях о тендере "Закупка услуг по организации презентации Западно-азербайджанской кухни", объявленном 30 декабря 2023 года в рамках продвижения национальной кулинарии, не отражает действительности и вызвала искусственный ажиотаж и недопонимание.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщает Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Было отмечено, что распространенная информация об услуге по закупке рыбы, сливочного масла, солений, абрикосовой водки и других продуктов, упомянутых в тендере, была неправильно понята (килограммы и литры, к сожалению, были поняты как "тонны").

"Отметим, что одним из основных принципов деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана является постоянная открытость для общественности и СМИ. Как всегда, мы еще раз просим представителей СМИ обращаться в первую очередь в агентство для уточнения любой информации о нашей деятельности", - говорится в сообщении агентства.

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