Продолжаются меры по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта - агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи со снежными погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны, продолжаются меры по обеспечению бесперебойности движения общественного транспорта.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в понедельник в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Сообщается, что Центр мониторинга агентства взял под полный контроль движение автобусов на дорогах.

"Бакинский международный автовокзальный комплекс обеспечивает бесперебойное обслуживание граждан. 14 января выполнено 130 рейсов, из столицы в регионы отправлены 3 825 пассажиров. В связи с ситуацией на дорогах минувшим днем были задержаны рейсы в Нахчыван, Габалу и Исмаиллы. Рейсы по этим направлениям уже возобновлены. Что касается столицы, на улицах и проспектах города дороги полностью открыты", - отмечается в сообщении.

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